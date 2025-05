Medagliere Europei tuffi 2025 | Italia terza con 2 ori ed 8 podi complessivi

Gli Europei di tuffi 2025 ad Antalya hanno visto l’Italia chiudere al terzo posto nel medagliere generale, conquistando complessivamente 8 medaglie (2 ori, 4 argenti e 2 bronzi). Un risultato che conferma il talento e la crescita della squadra italiana in questa affascinante disciplina in vista delle future sfide internazionali.

Si sono conclusi gli Europei senior 2025 di tuffi, andati in scena ad Antalya, in Turchia, e l’Italia ha completato la manifestazione al terzo posto del medagliere generale, terminando però seconda per numero di podi conquistati. L’Italia, infatti, ha salutato la manifestazione anatolica con 8 medaglie, suddivise in 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Sarah Jodoin di Maria si tinge d’oro agli Europei. Primo trionfo dalla piattaforma MEDAGLIERE EUROPEI TUFFI 2025. # Paese O A B T. 1 Ucraina 5 1 1 7 2 Germania 3 5 4 12 3 Italia 2 4 2 8 4 Svizzera 1 0 1 2 5 Spagna 1 0 0 1 5 Polonia 1 0 0 1 7 Gran Bretagna 0 1 3 4 8 Armenia 0 1 0 1 8 Svezia 0 1 0 1 10 Austria 0 0 1 1 10 Paesi Bassi 0 0 1 1 # Totale 13 13 13 39. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Europei tuffi 2025: Italia terza con 2 ori ed 8 podi complessivi

