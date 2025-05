mctominay a manchester era dietro ad amrabat ora è venerato incontra il papa e fuma alla festa nyt

Scopri la straordinaria ascesa di Scott McTominay, passato dall'essere dietro ad Amrabat a diventare una figura celebrata a Manchester, fino a incontrare il Papa e partecipare a eventi esclusivi come la festa del NYT. Un percorso mediatico simile a quello di Kvaratskhelia, che ha portato alla consacrazione di un talento emergente nel calcio internazionale.

Il percorso mediatico netto pare aderente a quello che toccò a Kvaratskhelia per il suo scudetto napoletano: un articolo dopo l’altro fino alla consacrazione di Athletic il giornale sportivo acquisito dal New York Times. Ma l’emersione di Scott McTominay, la sua rivelazione come “star” del calcio mondiale, assume un’altra postura. In pratica: Scott se la sta godendo assai. È il senso del pezzo che per l’appunto gli dedica sul Nyt Nick Miller: lo scozzese è in festa perpetua. È stato il grande protagonista della stagione, l’uomo-scudetto, e ora ne raccoglie i frutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it