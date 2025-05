McFratm da idolo a brand | Napoli trasforma McTominay in un fenomeno culturale e commerciale

Scopri come Napoli ha trasformato Scott McTominay da semplice calciatore a icona culturale e commerciale, dando vita a McFratm, un fenomeno che incarna l'entusiasmo e la passione dei tifosi partenopei. Un esempio di come un soprannome affettuoso possa elevare un giocatore a simbolo di un'intera stagione, portando innovazione e identità nel mondo del calcio.

Non è più solo Scott McTominay. Non è più soltanto un calciatore. È diventato McFratm, simbolo di un'annata irripetibile e nuova icona dell'universo Napoli. Un soprannome nato da una fusione geniale e affettuosa – tra il cognome dello scozzese e il termine napoletano "fratm" (fratello) – grazie alla complicità dell'amico e compagno Pasquale Mazzocchi. Da lì in poi, tutto è cambiato. McFratm: il marchio della felicità Come raccontato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di trasformare questa intuizione virale in un'operazione commerciale a tutto tondo.

Scudetto Napoli, reti, carisma e sostanza: l’importanza del jolly ‘McFratm’ McTominay - Nell'affascinante cammino verso lo scudetto del Napoli, Scott ‘McFratm’ McTominay si conferma l'elemento chiave di una squadra ricca di carisma e sostanza. 🔗continua a leggere

