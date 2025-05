Mbangula via dalla Juve? Richieste dall’estero ed una in Serie A | il club bianconero ha già fissato il prezzo per la cessione Cifre e dettagli

Mbangula potrebbe lasciare la Juventus già questa estate, con il club bianconero che ha stabilito il prezzo di vendita intorno ai 20 milioni di euro. Diverse società, tra cui club esteri e di Serie A, sono interessate al giovane talento, che potrebbe cambiare aria in vista della prossima sessione di calciomercato.

Mbangula via dalla Juve? Già fissato il prezzo per l’addio ai bianconeri nella prossima estate: gli aggiornamenti di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono quattro i club che monitorano la situazione di Mbangula, valutato circa 20 milioni di euro dalla Juve. Si tratterebbe del Bournemouth e del Nottingham Forest in Premier League e di Bayer Leverkusen e Lipsia. In Serie A è segnalato sulle tracce dell’esterno belga il Bologna di Italiano: Mbangula potrebbe diventare una contropartita importante per Ndoye alla Juventus. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula via dalla Juve? Richieste dall’estero ed una in Serie A: il club bianconero ha già fissato il prezzo per la cessione. Cifre e dettagli

Meet and greet Juve: Kelly, Cambiaso e Mbangula insieme ai tifosi! Autografi, foto e tanti sorrisi: il VIDEO per il lancio della nuova maglia - Il 15 maggio, il Juventus Store dell'Allianz Stadium ha ospitato un emozionante meet and greet con Kelly, Cambiaso e Mbangula. 🔗continua a leggere

