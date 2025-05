Maxischermo a San Siro per Inter-Psg finale di Champions | orari e biglietti

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul maxischermo a San Siro per la finale di Champions League tra Inter e PSG, con info su orari e biglietti. Vivi l'emozione della grande finale anche se non sei in Baviera, grazie alle iniziative organizzate dal Comune di Milano.

Tutto pronto per la finale di Champions League a Monaco di Baviera e a Milano. L'attesissimo match tra Inter e Paris Saint German si giocherà in Germania, ma a chi non è riuscito a ottenere il biglietto per il gran finale ci ha pensato il Comune meneghino. Pochi giorni fa, infatti, è stata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Maxischermo a San Siro per Inter-Psg, finale di Champions: orari e biglietti

L’Inter non ci crede, doppia batosta prima della finale - Prima della tanto attesa finale di Champions League, l'Inter si trova ad affrontare una doppia batosta che mette a dura prova il suo cammino. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Inter-Psg, finale Champions su maxischermo a San Siro: come comprare i biglietti; Inter-Psg, biglietti finale Champions su maxi schermo San Siro: prezzi e info |; Biglietti Inter-PSG su maxi-schermo a San Siro per la finale di Champions League, prezzi e come acquistarli; Maxischermo a San Siro per la finale di Champions Inter-PSG: tutte le info. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Psg, finale Champions su maxischermo a San Siro: come comprare i biglietti - I tifosi dell'Inter avranno dunque modo di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxischermo per la finale di Champions League. I cancelli dello stadio Meazza apriranno alle 19 ed è previsto uno ... 🔗Segnala msn.com

Maxischermo a San Siro per la finale di Champions: biglietti esauriti in tempo record - Nel giorno della finale di Champions League, a San Siro ci sarà un maxischermo che trasmetterà in diretta la partita tra Inter e PSG. Un’occasione unica per i tifosi che potranno assistere al match al ... 🔗Si legge su milanosportiva.com

Maxischermo a San Siro e all’Idroscalo per l’ultimo atto - È arrivato la scorsa settimana il “sì“ definitivo per l’installazione del maxischermo all’interno dello stadio Meazza, in occasione della ... 🔗ilgiorno.it scrive