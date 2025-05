Maxischermo a San Siro e all’Idroscalo per l’ultimo atto

Scopri l’installazione del maxischermo a San Siro e all’Idroscalo per l’ultimo atto della Champions League tra PSG e Inter. Un evento imperdibile che permette ai tifosi di vivere le emozioni della finale in modo immersivo, doppiando l’entusiasmo delle precedenti grandi serate.

È arrivato la scorsa settimana il “sì“ definitivo per l’installazione del maxischermo all’interno dello stadio Meazza, in occasione della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Proprio come era accaduto due anni fa per il confronto a Istanbul contro il Manchester City, l’amministrazione cittadina ha voluto così accontentare i tifosi che non hanno voluto o potuto seguire la squadra in Germania e chi non è riuscito a trovare un biglietto. Il via libera è arrivato dopo l’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella stessa sede è stata avviata anche un’attività di vigilanza e controllo del territorio in caso di festa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxischermo a San Siro e all’Idroscalo per l’ultimo atto

Maxischermo a San Siro, il sindaco Sala conferma la nostra indiscrezione - Il sindaco Sala ha confermato l'indiscrezione: un maxischermo sarà allestito a San Siro per trasmettere la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, il 31 maggio.

