Maxima d’Olanda ricicla la giacca in tweed verde e non sbaglia

Maxima d’Olanda conferma il suo stile sostenibile riciclando con eleganza la sua giacca in tweed verde durante un nuovo evento ufficiale. Questa scelta dimostra che il fascino e l’eleganza si trovano anche nei capi di seconda mano o già indossati, valorizzando l’importanza di un guardaroba consapevole e senza sprechi.

Nuovo evento, nuovo look. Maxima d’Olanda ha dimostrato ancora una volta che lo stile non ha bisogno di capi sempre nuovi (e super costosi). Basta aprire l’armadio e ripescare dal proprio guardaroba per essere comunque impeccabili. Stavolta è toccato a una giacca in tweed verde, che la Regina ha indossato per la terza volta in occasione della visita alla Fairphone, azienda olandese premiata per il suo impegno nel nome della sostenibilità, tema molto caro alla Sovrana. Un look all’insegna della sostenibilità. Un 28 maggio memorabile per i membri della Fairphone, azienda di Amsterdam vincitrice del prestigioso Premio King William I 2024 nella categoria “ Imprenditoria Sostenibile “, nota per la produzione di smartphone e accessori con un forte focus sulla sostenibilità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maxima d’Olanda ricicla la giacca in tweed verde (e non sbaglia)

Cerca Video su questo argomento: maxima nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Maxima d’Olanda preziosa con tiara e ricami, oggi come 15 anni fa - Un prezioso abito rosa cipria ricamato e una tiara di perle, antico cimelio di famiglia: Maxima d’Olanda non si smentisce col look di ben 15 anni fa. 🔗Segnala dilei.it

L’abito non mente: Maxima d’Olanda con un look di 15 anni fa che le sta ancora alla perfezione - U no di quei rari momenti in cui il passato e il presente sfilano sullo stesso tappeto rosso. Maxima d’Olanda ha conquistato tutti durante la cena di gala con il corpo diplomatico del 12 maggio ad Ams ... 🔗Si legge su iodonna.it

Maxima d’Olanda osa ancora, il look luminoso in tinte sgargianti - Maxima d’Olanda ha preso parte a un evento pubblico il 14 maggio 2025 e, per l’occasione, ha scelto un look dalle tinte accese ... 🔗Riporta dilei.it