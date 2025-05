Maxi rissa in un noto locale versiliese 9 denunciati | nei guai anche un imprenditore ‘Alterate immagini di videosorveglianza’

Una maxi rissa scoppiata in un noto locale di Marina di Pietrasanta ha portato alla denuncia di nove persone, tra cui anche un imprenditore coinvolto in alterazioni delle immagini di videosorveglianza. L'episodio, avvenuto lo scorso settembre, ha sollevato grande attenzione nella comunità locale, grazie alle indagini condotte dai carabinieri.

Marina di Pietrasanta, 29 maggio 2025 – Si è conclusa con nove denunce per rissa l' attività investigativa dei carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta relativa a un violento episodio avvenuto lo scorso settembre all'interno di un noto locale situato in uno stabilimento balneare della zona. Grazie all'accurata analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare gli otto presunti partecipanti alla rissa, tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 35 anni, residenti nelle province di Lucca e Massa Carrara. Alcuni di loro risultano già noti alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi rissa in un noto locale versiliese, 9 denunciati: nei guai anche un imprenditore. ‘Alterate immagini di videosorveglianza’

