Maxi incendio in Italia fiamme altissime e colonna di fumo visibile per chilometri VIDEO

Un maxi incendio in Italia ha scatenato fiamme altissime e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, creando paura e preoccupazione tra residenti e lavoratori locali. L’incendio, scoppiato intorno alle 9 del mattino, ha causato rallentamenti nelle attività e richiesto interventi immediati di soccorso.

Un incendio di vaste proporzioni ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’ allarme è scattato tempestivamente intorno alle 9 del mattino, coinvolgendo residenti e lavoratori della zona, i quali hanno assistito impotenti all’innalzarsi delle fiamme e del fumo nero nel cielo. La situazione ha causato un immediato rallentamento del traffico, con auto ferme e attivitĂ commerciali costrette a interrompere le operazioni per precauzione. I presenti hanno descritto un’atmosfera di panico e incertezza, mentre si cercava di comprendere l’entitĂ del disastro. Leggi anche: Mangiano le famose caramelle gommose e finiscono in ospedale: cosa avevano all’interno Il fuoco, partito da uno dei capannoni industriali dell’interporto, si è rapidamente esteso alle strutture adiacenti, mettendo a dura prova i soccorritori nel tentativo di contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Maxi incendio in Italia, fiamme altissime e colonna di fumo visibile per chilometri (VIDEO)

Incendio a Rosta, va a fuoco un magazzino di sanitari: colonna di fumo visibile da distante - Nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio 2025, un incendio ha coinvolto un magazzino di sanitari in corso Moncenisio, nella zona industriale di Rosta. 🔗continua a leggere

