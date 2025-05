Maxi-colpo al ’giro’ dello spaccio Quasi cinque chili di cocaina in auto Doppio arresto a Ponte Felcino

Maxicolpo allo spaccio a Ponte Felcino: quasi cinque chili di cocaina nascosta in auto e un valore stimato di oltre 500.000 euro sul mercato clandestino. Due uomini sono stati arrestati dai finanzieri di Perugia durante un'operazione che ha scoperto un importante deposito di droga pronto per la distribuzione.

Oltre mezzo milione di euro di valore su piazza, circa 4,6 chili di peso per un prezzo all’ingrosso stimato di 150mila euro. Cocaina in panetti da "tagliare" per trasformala in dosi da cedere al dettaglio. Stava chiusa in una busta, nascosta nell’auto nella quale i finanzieri della compagnia di Perugia hanno trovato due uomini. Erano fermi con la vettura nel parcheggio antistante un centro commerciale. Presenza sospetta secondo i militari del Nucleo di polizia economica finanziaria, tanto da portarli a procedere con un controllo. Prima di tutto sui due occupanti dell’auto. Che, riferisce il comando provinciale della Guardia di Finanza, sono apparsi particolarmente nervosi quando i militari hanno chiesto loro i documenti per andare proprio in agitazione di fronte alle spiegazioni date alle fiamme gialle sulla loro presenza nell’area di sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it