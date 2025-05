Maxi cantiere in via Pantaleoni Nuovo cambio della viabilità | Lavori sfruttiamo le ore di luce

A partire da sabato 22 giugno e fino al 31 luglio, via Pantaleoni sarà coinvolta in un maxi cantiere e un nuovo cambio di viabilità per agevolare i lavori di ricostruzione. La polizia locale ha emanato una nuova ordinanza, ottimizzata per sfruttare le ore di luce e garantire la sicurezza di residenti e automobilisti durante le operazioni.

Nuova ordinanza della polizia locale per la circolazione stradale di via Maffeo Pantaleoni, dovuta all'avanzamento dei lavori di ricostruzione degli edifici. In vigore da sabato al 31 luglio, orario 0-24, prevede: in via Zorli, disattivazione del semaforo nell'intersezione con via della Pace, rimozione dei dissuasori di sosta nell'intersezione con via Pantaleoni, divieto di sosta con rimozione coatta dall'intersezione con via Pantaleoni al civico 21 ambo i lati, eccetto diversamente abili muniti di contrassegno; limite di velocità 30kmh nel tratto dei lavori, istituzione del senso unico alternato regolato a vista o con semaforo temporaneo, divieto di transito con sbarramento sulla rampa d'uscita di via Zorli, precedenza nei sensi unici alternati a vista per i veicoli che si immettono in via coniugi Zorli da via Pantaleoni.

