Maxi blitz antidroga prime condanne | in 4 patteggiano la pena

Dopo il maxi blitz antidroga che ha sequestrato 80 chili di sostanze stupefacenti, i primi quattro indagati hanno patteggiato la pena, mentre il processo prosegue per gli altri accusati di detenzione e spaccio. L’udienza si è svolta questa mattina davanti al giudice, segnando un passo importante nella lotta al traffico di droga nella zona.

I primi quattro indagati hanno patteggiato la pena, per gli altri invece - accusati tutti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - il procedimento andrĂ avanti. L'udienza sul maxi blitz che ha portato al sequestro di 80 chili di stupefacenti si è celebrata stamani fronte al gup.

