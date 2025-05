Max Allegri al Milan raggiunto l’accordo | sarà lui il nuovo allenatore rossonero quanto guadagnerà

Max Allegri è tornato al Milan, firmando un accordo biennale da 5 milioni di euro più bonus, con opzione per il terzo anno. L'intesa è stata raggiunta grazie all'intervento del nuovo direttore sportivo Igli Tare, con l'obiettivo di rilanciare il club rossonero. Continua a leggere...

L'accordo tra il Milan e Max Allegri è stato raggiunto su una intesa di un biennale con opzione per il terzo, da 5 milioni più bonus. Il ritorno in rossonero grazie all'arrivo di Igli Tare, il neo ds che lo ha voluto come nuovo allenatore per rilanciare il club. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Max Allegri al Milan, raggiunto l’accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: allegri milan Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La rivincita di Max Allegri: era l’anti-calcio, ora lo cercano tutti; MN - Ottimismo a Casa Milan, Max Allegri si avvicina; Milan in pressing su Allegri: Tare prova ad anticipare il Napoli | CM.IT; Allegri torna in serie A: Milan, Napoli, Roma (e Inter) fanno la corte a Max. Una di loro in forte vantaggio - Rumor. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Max Allegri al Milan, raggiunto l’accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà - L'accordo tra il Milan e Max Allegri è stato raggiunto su una intesa di un biennale con opzione per il terzo, da 5 milioni più bonus ... 🔗Segnala fanpage.it

Allegri al Milan, accordo raggiunto: cifre e dettagli del clamoroso ritorno - Il Milan e Massimiliano Allegri sono sempre più vicini a trovare un'intesa. Spuntano già le cifre e i dettagli dell'imminente accordo. 🔗Da spaziomilan.it

Milan-Allegri, ci siamo: accordo raggiunto - Lo sprint delle ultime ore ha avuto successo: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan.Intesa raggiunta per il tecnico livornese, già alla guida dei rossoneri dall'estate 2010 a gennaio ... 🔗Come scrive msn.com