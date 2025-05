Mauro Mancini presenta ‘A mani nude’ con Alessandro Gassmann

Mauro Mancini presenta ‘A mani nude’, il suo ultimo film insieme all’attore Alessandro Gassmann, aprile un viaggio intenso tra emozioni e riflessioni. Il regista ha spiegato come il finale aperto sia pensato per lasciare lo spettatore con una domanda sull’origine del male e dell’odio, invitando a una riflessione profonda.

Mauro Mancini ha presentato oggi, 29 maggio, il suo ultimo film ‘A mani nude’ che vede tra i protagonisti Alessandro Gassmann. “Il finale su cui abbiamo dibattuto molto è nato dal desiderio di chiudere il film non con una risposta ma in realtà con il desiderio di lasciare lo spettatore con una domanda sull’origine del male, dell’odio e della violenza. Il film termina lasciando aperte alcune questioni e quelle questioni le deve risolvere chi guarda il film” ha detto. Il regista ha aggiunto: “Si è usciti dall’odio molte volte nelle fasi storiche del nostro piccolo pianeta. Siamo immersi oggi nella violenza diffusa in rete e si riversa anche nella realtà penso soprattutto ai giovanissimi che vivono una realtà spaventosa, disinformati perché hanno solo Tik tok o altre piattaforme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mauro Mancini presenta ‘A mani nude’ con Alessandro Gassmann

