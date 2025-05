Maturità 2025 | le prove nelle sezioni EsaBac liceo classico europeo classi sperimentali opzioni internazionali DECRETI

Scopri tutte le novità sulla Maturità 2025, con le indicazioni ufficiali sui percorsi esabac, liceo classico europeo, sezioni sperimentali e opzioni internazionali. I decreti pubblicati forniscono dettagli su date, modalità e prove specifiche, con l'esame che partirà mercoledì 18 giugno alle 8:30. Preparati al meglio per affrontare l'esame di maturità con tutte le informazioni aggiornate.

Pubblicati i decreti con le indicazioni sullo svolgimento dell'esame di Maturità 2025 nelle sezioni sperimentali, con opzione internazionale, liceo classico europeo e percorsi EsaBac e EsaBac techno. Gli esami inizieranno mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

