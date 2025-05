Mattia Bidoli | Qui nella Striscia di Gaza ho imparato che cosa vuol dire speranza

Mattia Bidoli, noto come Flip, è un operatore umanitario con oltre 10 anni di esperienza, attualmente attivo nella Striscia di Gaza. Qui ha imparato cosa significa vera speranza, affrontando le sfide di una crisi umanitaria senza precedenti, accompagnato dall'impegno delle ONG per sostenere la popolazione palestinese. La sua storia ispira e testimonia il valore della solidarietà in zone di guerra.

Nella Striscia di Gaza operano, sempre più stremate del genocidio e della bombe israeliane, Ong e gruppi umanitari che aiutano la popolazione palestinese a resistere ed esistere. Abbiamo raggiunto Mattia Bidoli, operatore umanitario da più di 10 anni, che ha lavorato in varie zone di guerra tra cui l’Ucraina, detto anche Flip, diventato celebre in Rete perché si serve dei giochi di prestigio per portare un sorriso e una luce di speranza negli occhi di chi non l’ha più. Direttamente dalla Striscia di Gaza, Mattia Bidoli ci racconta come ha conosciuto davvero il termine resilienza e come a Gaza, insieme con la popolazione palestinese, muoia anche l’umanità. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mattia Bidoli: “Qui, nella Striscia di Gaza, ho imparato che cosa vuol dire speranza”

