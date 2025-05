Matteo Renzi | Elezioni si vince uniti e senza veti Anche alle Regionali

Matteo Renzi sottolinea che alle prossime regionali il centrosinistra può vincere solo unito e senza veti, come dimostrano le ultime amministrative. Unire le forze è la chiave per il successo, anche in un contesto politico complesso come quello attuale. Scopri come questa strategia può cambiare il panorama elettorale italiano.

Roma, 29 maggio 2025 –?? Senatore Matteo Renzi, che cosa insegnano le ultime amministrative? Se volessimo semplificare, pare proprio che il centrosinistra unito le elezioni le vince. “È proprio così. La differenza tra la Liguria 2024 e Genova 2025 mi sembra evidente. Sei mesi fa la sinistra mette un veto su noi di Italia viva e la conseguenza è che vince la destra per un punto. Alle comunali di domenica scorsa invece il veto sparisce e vince al primo turno la sinistra per un punto. Può piacere o meno ma noi facciamo la differenza. E se ci mettiamo tutti insieme, Meloni va a casa”. MATTEO RENZI, SENATORE Eppure tra dieci giorni tornerete a dividervi sul referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matteo Renzi: “Elezioni, si vince uniti e senza veti. Anche alle Regionali”

