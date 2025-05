Matteo Possanzini verso la conferma come allenatore della Maceratese in Serie D

Matteo Possanzini si appresta a confermarsi come allenatore della Maceratese in Serie D, con l’ufficialità che si avvicina. Dopo aver conquistato il campionato di Eccellenza, il tecnico potrà iniziare la sua seconda stagione in biancorosso, confermando la fiducia della società.

Adesso si attende l’ufficialità che Matteo Possanzini sarà l’allenatore della Maceratese. Manca poco per l’annuncio perché il tecnico possa pensare alla sua seconda stagione in biancorosso, stavolta in serie D dopo la vittoria del campionato di Eccellenza. In società c’è l’intenzione di mantenere lo staff a disposizione del tecnico, adesso si penserà a definire le varie posizioni perché possa essere definito anche questo aspetto. La prossima settimana inizieranno i colloqui con i giocatori della vecchia guardia: il dg Serangeli e il diesse De Cesare parleranno con i protagonisti dell’Eccellenza e in quella sede si vedrà chi rientra nei programmi anche in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Matteo Possanzini verso la conferma come allenatore della Maceratese in Serie D

