Matteo Mignolini star dei bimbi del Pedibus e del web | mai un giorno di assenza nell' accompagnare gli scolari

Scopri Matteo Mignolini, il vero star dei bimbi del Pedibus e del web, con quasi 60.000 visualizzazioni su Instagram grazie al progetto "Vado a scuola con Matteo". Da oltre dieci anni, Matteo accompagna gli studenti di Città di Castello, rendendo il tragitto verso scuola un’esperienza sicura, sostenibile e coinvolgente per tutti.

Matteo Mignolini “star” del web con quasi 60mila visualizzazioni su Instagram con il progetto “Vado a scuola con Matteo”- Dieci anni di “Pedibus” a Città di Castello, il modo più sano, sicuro, divertente, ecologico ed inclusivo per essere puntuali ogni giorno con il suono della campanella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Matteo Mignolini "star" dei bimbi del Pedibus e del web: mai un giorno di assenza nell'accompagnare gli scolari

