matteo gigante vince in 4 set contro tsitsipas a roland garros e sfida ben shelton

Matteo Gigante, il promettente talento italiano, ha sorpreso tutti al Roland Garros 2025, vincendo in quattro set contro il numero 3 Tsitsipas e centrando una qualificazione storica. Ora, il giovane romano, classificato al 167° posto, si prepara alla sfida contro Ben Shelton, aprendo un nuovo capitolo della sua intrigante carriera nel tennis internazionale.

Matteo Gigante ha regalato uno spettacolo al Roland Garros 2025, conquistando una vittoria sorprendente contro Stefanos Tsitsipas in quattro set. Il tennista romano, attualmente classificato al 167° posto mondiale, ha messo in mostrarte il talento che lo contraddistingue e ha acceso i riflettori su un traguardo che sembra segnare l'inizio di una nuova era nella .