Mattarella sta con gli agenti | Stima e fiducia nella polizia

Il Presidente Mattarella esprime stima e fiducia nei confronti delle forze di polizia, incontrando al Quirinale il capo della Polizia Pisani. Un gesto importante in un momento delicato, dopo l’attacco del Consiglio d’Europa alle forze dell’ordine italiane.

Verona, multa e Daspo per aver chiesto l'elemosina: Mattarella annulla il provvedimento della Polizia locale - Un recente provvedimento della polizia locale di Verona ha suscitato polemiche: un uomo in difficoltĂ , multato e colpito da Daspo per aver chiesto l'elemosina, ha visto la sua situazione cambiata.

