Mattarella riceve il capo della Polizia Pisani | Stima e fiducia Una risposta ferma alle accuse infondate lanciate da Strasburgo

Il presidente Mattarella ha incontrato il capo della Polizia Pisani al Quirinale per ribadire la piena fiducia nella polizia italiana e rispondere con fermezza alle accuse infondate della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa. Questo gesto sottolinea l’impegno dello Stato italiano nel difendere la tutela e l’onore delle forze dell’ordine.

All’indomani delle gravi accuse rivolte alla Polizia italiana da parte della commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il prefetto Vittorio Pisani, capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza. Un incontro sobrio nei toni ma chiarissimo nel significato: riaffermare, con la discrezione che si addice alle alte istituzioni, la stima della Repubblica nei confronti delle Forze dell’Ordine. Una risposta istituzionale alle accuse del Consiglio d’Europa. L’iniziativa del Capo dello Stato ha rappresentato una risposta alle contestazioni piovute da Strasburgo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mattarella riceve il capo della Polizia Pisani: “Stima e fiducia”. Una risposta ferma alle accuse infondate lanciate da Strasburgo

Verona, multa e Daspo per aver chiesto l’elemosina: Mattarella annulla il provvedimento della Polizia locale - Un recente provvedimento della polizia locale di Verona ha suscitato polemiche: un uomo in difficoltà, multato e colpito da Daspo per aver chiesto l'elemosina, ha visto la sua situazione cambiata. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Riceve Capo Polizia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mattarella invita al Colle Capo Polizia, stima e fiducia; Mattarella invita al Colle Capo Polizia, stima e fiducia; Fondi PNRR, Foti: Risorse in armi? Fake news; Strasburgo accusa l’Italia: “Razzismo tra i poliziotti”. Ira di Meloni: “Vergognoso”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mattarella riceve Pisani capo Polizia al Quirinale - Il Presidente della Repubblica ha invitato a colloquio il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle ... 🔗Come scrive tg24.sky.it

Quirinale, Mattarella ha ricevuto il Capo della Polizia Pisani - E' al Quirinale che il Presidente Mattarella invita il capo della polizia Vittorio Pisani, per esprimergli stima e fiducia, da estendere a tutti gli uomini in divisa. Un gesto importante scaturito dal ... 🔗Si legge su informazione.it

Mattarella riceve Capo Polizia Pisani per riconfermare stima e fiducia nelle Forze dell'ordine - E' al Quirinale che il Presidente Mattarella invita il capo della polizia Vittorio Pisani, per esprimergli stima e fiducia, da estendere a tutti gli uomini in divisa. Un gesto… Leggi ... 🔗Da informazione.it