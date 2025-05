Mattarella regista dell’intesa prove di disgelo tra Meloni e Macron | appuntamento a Roma ma il copione lo scrive il Colle

Mattarella protagonista come regista dell’intesa tra Meloni e Macron, aprendo un nuovo fronte di dialogo tra Italia e Francia. L’appuntamento a Roma, deciso dal Colle, mira a rafforzare un’asse strategico su Ucraina e dazi, dimostrando come le convergenze diplomatiche vadano oltre le casualità.

“Serve un asse forte con Parigi”: così il Quirinale ha spinto per il faccia a faccia. L’idea nata al funerale del Papa, martedì l’incontro a Roma. Focus su Ucraina e dazi: “Non possiamo permetterci divisioni” Altro che casualità diplomatica o agende convergenti. Dietro il faccia a faccia tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mattarella regista dell’intesa, prove di disgelo tra Meloni e Macron: appuntamento a Roma, ma il copione lo scrive il Colle

