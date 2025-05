Mattarella invita Acampora al Quirinale per cena e laboratori Pizza inclusiva

Il presidente Sergio Mattarella ha invitato Nico Acampora, fondatore di PizzAut, al Quirinale per una cena speciale in occasione della Festa della Repubblica. L'evento includerà anche laboratori di pizza inclusiva, promuovendo valori di integrazione e innovazione nel settore.

Il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, ha condiviso su Instagram un annuncio sorprendente: una lettera ufficiale proveniente dal Quirinale e firmata personalmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo il post, il presidente lo ha invitato a cena per celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno, gesto che Acampora ha definito come un onore . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mattarella invita Acampora al Quirinale per cena e laboratori Pizza inclusiva

