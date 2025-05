Mattarella alle giovani toghe | No potere senza controllo siate irreprensibili

Il presidente Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale rivolto alle giovani toghe, sottolinea l'importanza del rispetto dei vincoli e dei controlli nel potere dello Stato, ribadendo che nessuna istituzione è al di sopra della Costituzione. Un invito a mantenere sempre l'integrità e l'imparzialità, fondamentali per una giustizia giusta e indipendente.

ROMA – “Nessun potere dello Stato – nessuno – è immune da vincoli e controlli. La stessa sovranità popolare viene esercitata ‘nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione’, come questa dispone nel suo primo articolo”. Sergio Mattarella accoglie al Quirinale, anche in qualità di presidente del Csm, i magistrati appena nominati e questa è la prima “lezione” che impartisce loro. Una sorta di bussola che il capo dello Stato ripete sempre anche a se stesso come ricorda spesso nei suoi interventi. Poi i suggerimenti più specifici legati all’esercizio della magistratura e dunque innanzitutto “essere e apparire – apparire ed essere – irreprensibili e imparziali, in ogni contesto anche nell’uso dei social media”, perchè è dal rigore che il giudice acquista e dà corpo all’indipendenza e all’autonomia che la Costituzione gli affida. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mattarella alle giovani toghe: “No potere senza controllo, siate irreprensibili”

Mattarella ai magistrati “Nessun potere immune da vincoli e controlli” - Il Presidente Sergio Mattarella sottolinea l'importanza di un equilibrio tra i poteri dello Stato, ribadendo che nessun organo, nemmeno la magistratura, può considerarsi immune da vincoli e controlli. 🔗continua a leggere

