Mattarella al Quirinale | deontologia indipendenza e responsabilità ai magistrati

Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale i magistrati in tirocinio, sottolineando l'importanza della deontologia, dell'indipendenza e della responsabilità nella professione giurisdizionale. Un messaggio chiave per rafforzare l’etica e il rigore nel sistema giudiziario italiano.

Il Capo dello Stato ha accolto oggi, mercoledì 28 maggio, i magistrati ordinari in tirocinio presso il Quirinale, offrendo loro un messaggio di forte significato istituzionale e morale. Durante l’incontro, Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza del rigore professionale e della serietà nella funzione giurisdizionale, valori essenziali per mantenere l’integrità istituzionale e garantire l’imparzialità. Valori di . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mattarella al Quirinale: deontologia, indipendenza e responsabilità ai magistrati

