matilde villa classe 2004 attualmente gioca per l umana reyer venezia nella serie a1 femminile e per la nazionale italiana di pallacanestro a 19 anni è stata scelta dalla squadra americana atlanta dream per giocare – in futuro – nella wnba la lega professionistica di basket femminile degli stati uniti

Nata a Lissone nel 2004, Matilde Villa è la nuova promessa del basket italiano. Attualmente gioca per l'Umana Reyer Venezia nella Serie A1 femminile e per la Nazionale italiana. A 19 anni, è stata scelta dalla squadra americana Atlanta Dream per giocare – in futuro – nella WNBA, la lega professionistica di basket femminile degli Stati Uniti. È un evento storico: Laura Macchi – che nel 2000 andò a giocare con le Los Angeles Sparks – e Cecilia Zandalasini, che nel 2017 firmò con le Minnesota Lynx, sono arrivate in WNBA ma prima erano passate dal giocare nei college americani.

LIVE Schio-Venezia 73-61, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber torna sul tetto d’Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa - La Famila Wuber Schio conquista il titolo di campione d’Italia nel basket femminile, trionfando 73-61 nella decisiva gara-5 contro la Reyer Venezia. 🔗continua a leggere

