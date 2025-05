Materazzi | "Rashford è da Inter vedrei bene pure Grealish"

Marco Materazzi ha espresso il suo entusiasmo per il possibile ritorno di Marcus Rashford all'Inter, sottolineando che vedrebbe bene anche Grealish. Nell'intervista a Online Betting Guide, l'ex difensore nerazzurro ha condiviso le sue opinioni sulla finale di Champions League e sulle future strategie di mercato.

Marco Materazzi dice la sua sulla finale di Champions League. L`ex difensore nerazzurro ha dichiarato a Online Betting Guide: `Contro il PSG. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gene Gnocchi, così ha scatenato la rabbia di Marco Materazzi - Gene Gnocchi celebra quarant’anni di carriera tra imitazioni e parodie, dimostrando di essere sempre sul palco. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Materazzi Ampquotrashford Inter Vedrei Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Materazzi: "Non ho salutato l'Inter, ho chiarito. Chiamai Leonardo e gli dissi testuali parole" - Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato della sua esperienza in maglia nerazzurra, attraverso l'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Radio Serie A: “Quando mi dicono dello ... 🔗Secondo msn.com

Materazzi: “Scudetto Inter, ci credo e spero. A questo punto posso solo dire che…” - Marco Materazzi parla alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto tra Napoli e Inter: queste le sue dichiarazioni ... 🔗Segnala msn.com

Materazzi insultato sui social dal sindaco di Vezzano (juventino), l'ex Inter lo mette alla gogna e lui denuncia: «Mi hanno minacciato di morte» - ha scritto Materazzi. «La cosa più vergognosa - scrive l'ex Inter con stupore - è che questa ... è ante partita e riguarda un video in cui vedevo Materazzi in tutti i suoi atteggiamenti ... 🔗Come scrive ilmattino.it