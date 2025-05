Masterplan tra Comuni e consuntivo i punti approvati a Nocera Inferiore

In consiglio comunale a Nocera Inferiore, è stato approvato il rendiconto di gestione 2024 e lo schema di convenzione dei servizi di tesoreria, strumenti fondamentali per il masterplan tra i comuni. Questi provvedimenti ci permetteranno di accedere a nuovi mutui alle condizioni della Cassa Depositi e Prestiti, favorendo lo sviluppo e le strategie di crescita del territorio.

