Masterclass d’eccezione Lezione con i big del jazz

Partecipa alla masterclass esclusiva con Fabrizio Bosso al liceo musicale Cicognini-Rodari, un’occasione unica per immergersi nel mondo del jazz di alta qualità. Gli studenti hanno potuto apprendere direttamente da uno dei più grandi trombettisti internazionali, migliorando le proprie abilità in jazz combo e big band in un ambiente stimolante e professionale.

Una lezione speciale al liceo musicale Cicognini-Rodari. L’istituto ha ospitato la masterclass "Suonare in jazz combo e big band" tenuta dal trombettista jazz di fama internazionale Fabrizio Bosso. Nell’auditorium della sede di via Galcianese 20, gli studenti hanno avuto l’opportunità unica di confrontarsi con un maestro del jazz contemporaneo, che ha suonato con l’ensemble di musica d’insieme jazz dell’istituto e duettato con i solisti, offrendo consigli preziosi su aspetti tecnici, interpretativi e improvvisativi. L’iniziativa rientra nel progetto "Jazz e nuovi linguaggi", finalizzato ad arricchire l’offerta formativa del liceo musicale con percorsi dedicati al jazz e ai linguaggi musicali contemporanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Masterclass d’eccezione. Lezione con i big del jazz

