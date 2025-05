Massimiliano Allegri in pole position | potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan

Massimiliano Allegri è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Milan, superando la concorrenza di tecnici come Italiano e Conte. Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo con il tecnico toscano sarebbe ormai vicino, facendo sognare i tifosi rossoneri per una nuova stagione di successi.

Nel toto-allenatori di fine stagione, il Milan punta ora nettamente su Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha "sorpassato" la concorrenza (e che concorrenza: da Italiano a Conte) e l'accordo, secondo i bene informati, sarebbe ormai chiuso. L'obiettivo dei rossoneri, bene espresso anche dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Massimiliano Allegri in pole position: potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan

Massimiliano Allegri, pista caldissima: dove torna in Serie A - Massimiliano Allegri è al centro della cronaca calcistica: una pista caldissima che lo riporta in Serie A, tra Roma, Torino e Milano. 🔗continua a leggere

