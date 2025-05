Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, con un contratto biennale e un ingaggio di oltre 5 milioni all'anno. L'annuncio ufficiale attende di essere comunicato, mentre il club rossonero punta a rinforzare la squadra con l'arrivo del nuovo ds Igli Tare.

Il nuovo allenatore del Milan è Massimiliano Allegri. Ha firmato, giovedì 29 maggio, un contratto biennale da poco più di 5 milioni all'anno con un'opzione per il terzo anno. Il Milan deve solo annunciarlo ufficialmente. L'obiettivo che la società rossonera, anche con l'arrivo del nuovo ds Igli.

Milan su Massimiliano Allegri, i social impazziscono - I social impazziscono per l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, dopo 11 anni di assenza. 🔗continua a leggere

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Milan, Allegri ha firmato: accordo fino al 2027 con opzione per il 2028, si attende l'annuncio; Milan, aumenta la fiducia per Allegri: proposto un biennale da 5 milioni più bonus; La Juve su Conte, il Napoli blocca Allegri. Italiano prima scelta Milan, Espirito Santo idea Roma. 🔗Approfondimenti da altre fonti

