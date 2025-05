Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan il ritorno in rossonero dopo lo Scudetto | i dettagli dell’accordo

Massimiliano Allegri torna ad allenare il Milan, firmando un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus, dopo aver conquistato lo scudetto con la Juventus. Un ritorno atteso dagli appassionati rossoneri, che segna un importante passo nella rinnovata rosa del club milanese.

Le prima tessera del puzzle degli allenatori di Serie A trova il suo posto. Massimiliano Allegri ha accettato l’offerta presentata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, nella serata di mercoledì per diventare il nuovo allenatore del Milan. L’accordo sarebbe per un contratto triennale da 5 milioni a stagione più due di bonus. L’allenatore livornese torna a Milanello dopo la perentesi tra il 2010 e il 2014 che ha portato ai rossoneri lo scudetto nella stagione 20102011. Allegri ritroverà anche Zlatan Ibrahimovi?, questa volta in veste di dirigente dopo i 56 gol segnati con lui in panchina. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan, il ritorno in rossonero dopo lo Scudetto: i dettagli dell’accordo

