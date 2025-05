Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan | ha firmato un biennale da 5 milioni a stagione

Massimiliano Allegri torna sulla panchina del Milan, siglando un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione, dopo quasi dieci anni dall'ultima esperienza nel club. La sua re-integrazione è stata resa possibile dal decisivo intervento del nuovo direttore sportivo Igli Tare, con l'obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

A undici anni dall’esonero del gennaio 2014 Massimiliano Allegri torna a sedersi nuovamente sulla panchina del Milan, club con cui ha vinto lo scudetto nel 2011. Decisivo il blitz delle scorse ore del nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare. Allegri ha trovato l’accordo con il club e posto la firma sul contratto di due anni con opzione per il terzo che dovrebbe consentirgli di guadagnare circa 5 milioni netti a stagione (più bonus). Adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale del Milan del successore di Sérgio Conceição. La girandola delle panchine di Serie A, pertanto, inizia con un suggestivo ritorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan: ha firmato un biennale da 5 milioni a stagione

Massimiliano Allegri, pista caldissima: dove torna in Serie A - Massimiliano Allegri è al centro della cronaca calcistica: una pista caldissima che lo riporta in Serie A, tra Roma, Torino e Milano. 🔗continua a leggere

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Milan, Allegri ha firmato: accordo fino al 2027 con opzione per il 2028, si attende l'annuncio; Milan, aumenta la fiducia per Allegri: proposto un biennale da 5 milioni più bonus; La Juve su Conte, il Napoli blocca Allegri. Italiano prima scelta Milan, Espirito Santo idea Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Allegri è il nuovo allenatore del Milan: ci sono le firme, tutti i dettagli - Lo sprint delle ultime ore ha avuto successo: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Intesa raggiunta per il tecnico ... 🔗msn.com scrive

C'è la firma, Allegri nuovo allenatore del Milan - Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. 🔗Come scrive ansa.it

Allegri ha firmato come nuovo allenatore del Milan - Massimiliano Allegri ha firmato come nuovo allenatore del Milan. Sarà lui il mister rossonero che dovrà rilanciare la squadra nel prossimo campionato. L’ex della Juventus ha sottoscritto un contratto ... 🔗Secondo rainews.it