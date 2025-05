Masserie in Festa | musica stand enogastronomici e attività per bambini

Vivi l’atmosfera autentica di Masserie in Festa, l’evento imperdibile tra musica, stand enogastronomici e divertenti attività per bambini, che torna a Cesinali per la sua terza edizione. Un’occasione unica per riscoprire le tradizioni popolari e godersi una giornata all’insegna del gusto e del divertimento in un suggestivo contesto rurale.

Torna per la sua terza edizione Masserie in Festa, l’evento che celebra le radici popolari e la cultura contadina nel suggestivo scenario delle Masserie Piano a Cesinali. Domenica 2 giugno, dalle ore 12 alle 22, il borgo si animerà di musica, sapori e attività per tutta la famiglia. In. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Masserie in Festa: musica, stand enogastronomici e attività per bambini

Se ne parla anche su altri siti

Masserie in Festa: musica, stand enogastronomici e attività per bambini. 🔗Cosa riportano altre fonti

Divertimento, Musica, Balli, Animazione per Matrimoni - La Masseria - Francesco Barattucci Showman