Massari Paolo Rossi esempio di diplomazia della pace

Scopri come Paolo Rossi, celebre campione e icona umana, abbia incarnato la diplomazia della pace attraverso il suo sorriso e la sua gentilezza. La mostra al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York rende omaggio alla sua figura, simbolo di speranza e dialogo oltre il calcio.

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La mostra allestita al Palazzo di Vetro dell’Onu in ricordo di Paolo Rossi “è un emozione enorme. Non era solo una leggenda del calcio italiano e internazionale ma anche un esempio umano di diplomazia della pace: sempre sorridente, sempre gentile, ha lasciato un vuoto molto forte ed è bello ricordarlo qui”, le parole di Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite. xo9glbgtr Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Massari “Paolo Rossi esempio di diplomazia della pace”

