Martinelli Luce accende la creatività dei giovani con la quinta edizione del progetto “Scuola e Impresa”, premiando gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico Passaglia nello splendido showroom di via Santa Lucia. Un evento ispirante che sottolinea come la luce possa stimolare idee innovative e talenti emergenti.

Si è svolta nello splendido – ovviamente illuminatissimo Showroom di Martinelli Luce in via Santa Lucia, centro storico, la premiazione degli elaborati degli studenti del Liceo artistico Passaglia - progetto Scuola e Impresa giunto alla sua quinta edizione. Suggestivo il titolo che ha regalato tante belle ispirazioni: "Una luce per te". Alla premiazione erano presenti il dirigente scolastico Gerardina Attanasio del Liceo Passaglia, e gli assessori Remo Santini, Mia Pisano e Paola Granucci. C'erano anche i docenti Michele Martinelli, Alessandro Petroni e Irene Giovannetti che hanno seguito le classi quarta e quinta.