Martina Carbonaro Vincenzo De Luca | Fidanzata a 12 anni? Un problema Valeria Angione | Il problema non è la sua età ma chi l' ha uccisa

Lo scontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’influencer Valeria Angione ha al centro la tragedia di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa, sollevando un acceso dibattito sul femminicidio e la lotta contro la violenza di genere. La discussione mette in evidenza quanto sia importante concentrarsi sulle cause profonde e sulla responsabilità, oltre che sull’età delle vittime.

Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l'influencer Valeria Angione sul femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa.

