Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato 18enne | chi è il ragazzo

L'ultimo femminicidio. L'ultimo femminicidio è avvenuto ai danni di una ragazza di 14 anni, uccisa dal fidanzato. Martina Carbonaro ha perso la vita per mano di Alessio Tucci che poi ha cercato di nascondere il cadavere e aiutare la madre della vittima. Ora è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Chi è Alessio Tucci. 18 anni, non più studente aveva lasciato la scuola per fare il muratore. Secondo di quattro figli tifa Napoli e ha mentito a lungo a madre della vittima e carabinieri. Ai Pm ha detto:«Ci siamo visti, è vero. Abbiamo fatto una passeggiata. Poi l'ho salutata e sono tornato a casa.