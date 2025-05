Martina Carbonaro uccisa ad Afragola | ‘La madre di Alessio mi aveva detto qualcuno può uccidere’

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, ha sconvolto l’Italia e sollevato molte domande sulla sicurezza dei giovani sui social. Durante la trasmissione Rai1 "Storie Italiane", la madre di Martina ha condiviso i timori e le ultime parole, sottolineando l’importanza di essere vigili nei confronti delle minacce online e dei rischi legati alla comunicazione digitale.

“Sua mamma non mi ha minacciato, ma mi ha detto: ‘Stai attenta ai social, qualcuno può violentare e uccidere’. Ora posso dire che dovevo stare attenta a suo figlio”. A raccontarlo è la madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, durante la trasmissione Storie Italiane su Rai1. Fiorenza, questo il nome della madre, ha riferito un colloquio avuto con la madre di Alessio Tucci, il 19enne reo confesso dell’omicidio. Un dettaglio che oggi assume un valore sinistro: “Forse aveva capito qualcosa, ma non me lo ha detto”. Lo schiaffo. La donna ha ricordato un episodio avvenuto tre settimane prima della tragedia: “Avevo scoperto che Alessio aveva dato uno schiaffo a mia figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it