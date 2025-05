Martina Carbonaro parla il padre di Alessio Tucci | Era innamorato non ossessionato Vedere che chattava con un altro lo ha sconvolto

Martina Carbonaro ha condiviso un'emozionante testimonianza sul padre di Alessio Tucci, raccontando il dolore per la fine della loro relazione e il colpo ricevuto dal scoprire i messaggi con un’altra persona. Una storia che tocca il cuore, tra ricordi affettuosi e il dolore di un cuore spezzato.

"Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Martina Carbonaro, parla il padre di Alessio Tucci: "Era innamorato, non ossessionato. Vedere che chattava con un altro lo ha sconvolto"

