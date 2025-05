Martina Carbonaro parla il padre del femminicida | Mio figlio pagherà ma non era ossessionato

Martina Carbonaro parla il padre del femminicida, Domenico Tucci, che per la prima volta si confronta pubblicamente con Tgcom24. In un'intervista emozionante, racconta la sua versione dei fatti e il dolore di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Afragola. Scopri le sue parole e il suo pensiero su un episodio che ha sconvolto l’Italia.

Domenico Tucci, padre del giovane accusato dell’omicidio di Martina Carbonaro, ha scelto di parlare pubblicamente per la prima volta, affidando il suo sfogo ai microfoni di Tgcom24. Suo figlio Alessio, 19 anni, ha confessato di aver tolto la vita alla ragazza di appena 14 anni, un fatto che ha scosso profondamente la comunità di Afragola. “Non so neanche spiegare quello che ha fatto mio figlio”, ha esordito il padre, visibilmente scosso, davanti alla sua abitazione. “Pagherà per ciò che ha fatto, ma io resto suo padre. Quando si è genitori ci si assume la responsabilità, sempre. Non lo abbandonerò, nemmeno da lontano”, ha aggiunto con voce ferma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Martina Carbonaro, parla il padre del femminicida: “Mio figlio pagherà, ma non era ossessionato”

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

