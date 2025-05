Martina Carbonaro parla il padre del femminicida | Chiedo scusa a tutti Alessio mi aveva detto di non essere coinvolto

Domenico Tucci, padre di Alessio, il giovane coinvolto nel tragico femminicidio di Martina Carbonaro, ha espresso le sue scuse pubblicamente, sottolineando quanto l'intera famiglia sia sconvolta dall’accaduto. In un fragile intervento davanti alla sua casa ad Afragola, ha affermato di non aver mai immaginato una simile tragedia e di considerare Martina come una figlia.

«Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo». Domenico Tucci, padre di Alessio, il 19enne reo confesso del femminicidio di Martina Carbonaro, ha parlato con i giornalisti davanti alla sua casa, ad Afragola, nel cuore di una comunità ancora sotto shock. La vittima, appena 14 anni, è stata uccisa brutalmente dall’ex fidanzato a colpi di pietra. «Alessio – dice – voleva scoprire chi fosse il nuovo ragazzo di Martina. Non era ossessionato da Martina, era innamorato. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Martina Carbonaro, parla il padre del femminicida: «Chiedo scusa a tutti. Alessio mi aveva detto di non essere coinvolto»

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il padre di Alessio Tucci: «Chiedo scusa a tutti, giusto che mio figlio paghi»

