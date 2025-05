Martina Carbonaro le prof | Perbene e studiosa perdere un’alunna così è come perdere una figlia

La tragica scomparsa di Martina Carbonaro, studentessa di 14 anni uccisa ad Afragola, ha profondamente scosso insegnanti e comunità. La professoressa di italiano Michela Pascià ricorda Martina come una ragazza perbene e studiosa, amante delle ambizioni e il cui sacrificio lascia un enorme vuoto. Segui gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda e il ricordo di Martina, una giovane promessa stroncata troppo presto.

“Perdere un’alunna così è come perdere una figlia”. Sono sgomenti gli insegnanti di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex ragazzo ad Afragola (Napoli). A Repubblica la professoressa di italiano, Michela Pascià, la descrive come “una ragazza perbene, studiosa, voleva fare la carabiniera” e ricorda che proprio lunedì l’aveva vista distratta: guardava fuori dalla finestra. E lei e aveva chiesto se c’era qualche problema. “Mi sorrise, come faceva sempre. Disse che andava tutto bene. Ho questa ultima immagine di lei, sono senza parole”. Al quotidiano la compagna di banco ha raccontato che Martina “aveva lasciato il fidanzato perché mi aveva detto che non provava più i sentimenti di prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Martina Carbonaro, le prof: “Perbene e studiosa, perdere un’alunna così è come perdere una figlia”

“Come perdere una figlia”: il commovente addio della docente a Martina, la 14enne uccisa ad Afragola - In un intenso e toccante tributo, la docente di Martina, una quattordicenne tragicamente uccisa ad Afragola, condivide i ricordi di momenti leggeri e affettuosi trascorsi insieme. 🔗continua a leggere

