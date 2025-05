Martina Carbonaro la mamma Enza | Ergastolo per quel mostro La madre mi aveva detto | ' Guardati tua figlia che succede qualcosa'

Martina Carbonaro, la giovane vittima di un tragico femminicidio ad Afragola, ha sconvolto l’Italia, sottolineando con drammaticità l’urgenza di combattere la violenza sulle donne. La vicenda, accompagnata dall’atroce sentence di ergastolo per il suo ex fidanzato, ha toccato moltissime persone, ricordandoci quanto sia fondamentale sensibilizzare e prevenire simili tragedie.

Un femminicidio terribile, che ha sconvolto l'Italia anche (e non solo) per la giovanissima età della vittima e del suo ex fidanzato. Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola e per la cui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martina Carbonaro, la mamma Enza: «Ergastolo per quel mostro. La madre mi aveva detto: 'Guardati tua figlia che succede qualcosa'»

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La mamma di Martina Carbonaro: Quel mostro ha finto di collaborare alle ricerche, era tranquillo; Lo sfogo della mamma di Martina Carbonaro: L'assassino arrestato mentre era a casa mia; Martina Carbonaro, la mamma Enza: «Ergastolo per quel mostro. La madre mi aveva detto: 'Guardati tua figlia ch; Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato: parla la mamma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Martina Carbonaro, la mamma Enza: «Ergastolo per quel mostro. La madre mi aveva detto: 'Guardati tua figlia che succede qualcosa'» - Un femminicidio terribile, che ha sconvolto l'Italia anche (e non solo) per la giovanissima età della vittima e del suo ex fidanzato. Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola e per la ... 🔗Secondo leggo.it

Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato, parla la madre: «Lui le diede uno schiaffo» - «Era anche venuto con noi a fare le ricerche. Io già da lunedì avevo capito che qualcosa non andava». A parlare è Enza Cossentino, la mamma di Martina ... 🔗Segnala msn.com

Martina Carbonaro, la mamma: «Ergastolo per quell'assassino. Sua madre mi disse: "Guardati tua figlia che succede qualcosa"» - Non si dà pace, piange, crolla davanti alle telecamere, poi si rianima e chiede giustizia: «Ergastolo per quel mostro. L'ho trattato come un figlio. E pensare che lui (assieme ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato, parla la madre: «Voglio l'ergastolo»