Martina Carbonaro la madre straziata dal dolore | il dramma alla fiaccolata

Il dolore per la tragica perdita di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, ha sconvolto l'intera comunità di Afragola. Durante la fiaccolata in sua memoria, la madre di Martina si è mostrata distrutta dal dolore, testimoniando l'effetto devastante di questa tragica vicenda.

Il tragico omicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di appena 14 anni, ha profondamente scosso la comunità di Afragola, in provincia di Napoli. La madre di Martina, durante la fiaccolata in sua memoria, era visibilmente distrutta dal dolore. Leggi anche: Martina uccisa dall’ex, spunta una terribile ipotesi dopo la morte La morte di Martina Carbonaro. Martina Carbonaro è stata brutalmente uccisa da Alessio Tucci, un ragazzo di 19 anni con cui aveva una relazione. Secondo la Procura di Napoli nord, il crimine si sarebbe consumato in un casolare. Martina sarebbe stata colpita alla testa con una pietra almeno quattro volte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Martina Carbonaro, la madre straziata dal dolore: il dramma alla fiaccolata

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Martina Carbonaro Madre Straziata Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La mamma di Martina Carbonaro trovata morta in un campo ad Afragola | “Era bella come il sole voglio giustizia”. 🔗Ne parlano su altre fonti

La madre di Martina Carbonaro: «Aveva conosciuto un ragazzo sui social con cui si sfogava, Alessio pensava l'avesse tradito» - «Mia figlia tramite social ha conosciuto un ragazzo con cui si sfogava, Alessio pensava l'avesse tradita» ha raccontato a Storie Italiane su Rai 1 con Eleonora Daniele, la mamma ... 🔗Scrive ilmattino.it

“L’assassino di nostra figlia era in auto con noi e non lo sapevamo”. Lo straziante racconto dei genitori di Martina Carbonaro - Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa della 14enne l’ex fidanzato, Alessio Tucci, aveva affiancato i genitori della ragazza nelle ricerche. Ma alcune sue parole avevano insospettito il pa ... 🔗Segnala quotidiano.net

Il padre di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato: «Il suo assassino ha avuto il coraggio di cercarla con noi» - «È venuto con me a cercare Martina insieme al padre. L’ho accompagnato in auto. Avevo in macchina con me l’assassino di mia figlia e non lo sapevo». Sono le amare parole di Marcello Carbonaro, il padr ... 🔗Lo riporta informazione.it