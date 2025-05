Martina Carbonaro la lettera scritta ad Alessio Tucci | Ti ho ferito ma ti voglio sposare Il testo integrale

Scopri il toccante testo integrale di Martina Carbonaro, la lettera scritta ad Alessio Tucci in cui manifesta il suo amore nonostante le ferite. Una dichiarazione intensa e sincera che esprime il desiderio di costruire un futuro insieme, anche dopo le difficoltà.

«Sei la persona che voglio sposare. Forse non mi crederai perché ti ho ferito, ma ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà». È quanto si legge in una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Martina Carbonaro, la lettera scritta ad Alessio Tucci: «Ti ho ferito, ma ti voglio sposare». Il testo integrale

Martina Carbonaro, la lettera d'amore per Alessio Tucci: «Ti ho ferito, ma sei l'uomo che voglio sposare» - In questa toccante lettera d'amore, Martina Carbonaro rivolge parole sincere ad Alessio Tucci, esprimendo il suo desiderio di costruire un futuro insieme nonostante le ferite del passato. 🔗continua a leggere

