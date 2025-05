Martina Carbonaro la 14enne uccisa ad Afragola L’ex fidanzato 18enne ha confessato il femminicidio

Martina Carbonaro, 14enne di Afragola, è stata vittima di un tragico femminicidio commesso dall'ex fidanzato 18enne, Alessio Tucci, che ha già confessato l'omicidio. La giovane è stata uccisa con colpi di pietra al volto dopo aver deciso di chiudere la loro relazione, un grave esempio di violenza contro le giovani ragazze.

Uccisa a colpi di pietra al volto dall’ex perché aveva deciso di chiudere la loro relazione. È morta così Martina Carbonaro, 14enne di Afragola (Napoli), scomparsa la sera del 26 maggio e trovata senza vita la scorsa notte. Un femminicidio in età adolescenziale il cui colpevole ha già un nome e un cognome: Alessio Tucci, 18 anni, l’ex fidanzato reo confesso. È su di lui che si sono da subito concentrate le indagini dei Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, scattate dopo la denuncia della scomparsa presentata lunedì sera dalla madre. Martina Carbonaro, il ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola. L’ex fidanzato 18enne ha confessato il femminicidio

Femminicidio Martina Carbonaro, uccisa dall'ex a 14 anni: Era mia nipote, non si può morire così