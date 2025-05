Martina Carbonaro in 2mila alla fiaccolata ad Afragola tra sdegno e dolore

Martina Carbonaro è stata protagonista della fiaccolata ad Afragola tra sdegno e dolore per il femminicidio di una 14enne, un episodio che ha suscitato commozione e rabbia in tutta Italia. In risposta a questa tragedia, si moltiplicano le iniziative come la "passeggiata rumorosa" a Roma e le richieste delle istituzioni di rafforzare la prevenzione attraverso una legge sull’educazione affettiva nelle scuole, con appelli tra politica e società civile.

Commozione e rabbia in tutta Italia dopo il femminicidio della 14enne. A Roma in programma una "passeggiata rumorosa". Le istituzioni chiedono più prevenzione e l'approvazione di una legge sull'educazione affettiva nelle scuole. Schlein ha lanciato un appello a Meloni, chiedendo che almeno sul tema della violenza sulle donne maggioranza e opposizione collaborino per raggiungere gli obiettivi comuni.

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

