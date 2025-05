Martina Carbonaro il papà di Alessio Tucci | “Capisco che la famiglia non vuole le scuse non abbandono mio figlio”

Domenico Tucci, padre di Alessio, il 19enne coinvolto nel tragico femminicidio di Martina Carbonaro, si mostra combattuto tra il dolore e la necessità di responsabilità. In un'inedita intervista, sottolinea il suo impegno a non abbandonare suo figlio, nonostante la complessa vicenda familiare.

Parla Domenico Tucci, il padre di Alessio, il 19enne fermato dai carabinieri per il femminicidio di Martina Carbonaro: "Mio figlio deve pagare, ma non lo abbandonerò". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Martina Carbonaro, il papà di Alessio Tucci: “Capisco che la famiglia non vuole le scuse, non abbandono mio figlio”

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

